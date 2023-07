Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Plittersdorf - Dieseldiebstahl aus Lkw

Rastatt (ots)

Vergangenen Freitag kam es auf dem Parkplatz der Altrheinhalle in der Riedstraße in Plittersdorf zu einem Dieseldiebstahl aus einem Lkw. Der Täter soll hierbei gegen 23 Uhr den verschlossenen Tankdeckel des parkenden Lkw aufgebrochen und bereits mehrere Liter des Kraftstoffes entwendet haben. Der Fahrer des Lkw bemerkte jedoch den Diebstahl als er sich dem Fahrzeug näherte, woraufhin sich der Täter mit seinem Pkw von Tatort entfernte. Alarmierte Polizeibeamte konnten den Tatverdächtigen an seiner Wohnanschrift ausfindig und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn einleiten.

/gi

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell