POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und mit Unfallflucht

Daun (ots) - Am 30.12.2023 zwischen 20:45 Uhr und 21:00 Uhr kam es im Bereich des EDEKA-Parkplatzes in Daun zu einer Schlägerei zwischen zwei 33- und 21-jährigen männlichen Personen, beide aus dem Dauner Stadtgebiet. Hintergrund waren nach beiderseitigen Angaben bereits länger anhaltende Streitigkeiten, welche am aktuellen Abend öffentlichkeitswirksam eskalierten. ...

mehr