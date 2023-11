Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Kassenautomat in Tiefgarage aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (09.11.2023) brachen noch unbekannte Täter einen Kassenautomaten für Parkscheine in einer Tiefgarage in der Jakobstraße in Kornwestheim auf. Die Täter durchtrennten den massiven Metallbügel, der als Sicherung dient, manipulierten dann die Schlösser der Türen des Automaten und öffneten diesen. Aus dem Inneren stahlen sie einen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Kornwestheim zu melden.

