Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht in der Freiburger Allee - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (08.11.2023) beschädigte gegen 18:00 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen in der Freiburger Allee in Böblingen geparkten Mercedes. Mutmaßlich um einem Fahrradfahrer auszuweichen, fuhr der Unbekannte rückwärts und touchierte dabei den hinter ihm stehenden Mercedes. Der Fahrzeuglenker blieb kurz vor Ort, flüchtete schließlich aber. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen dunkelhaarigen Mann mit Anzug gehandelt haben, der mutmaßlich mit einem schwarzen Audi mit Stuttgarter Kennzeichen unterwegs war. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Böblingen bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell