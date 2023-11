Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Höfingen: Wohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots)

Mit Schmuck machten sich bislang noch unbekannte Täter aus dem Staub, die am Mittwoch (08.11.2023) zwischen 13.30 Uhr und 19.05 Uhr in ein Haus mit mehreren Wohnungen einbrachen. Vermutlich mit Steinen, die sie im Außenbereich fanden, warfen die Unbekannten die Scheibe einer Balkontür ein und verschafften sich so Zutritt in eine der Wohnungen. Diese wurde durchsucht. Hierbei fiel den Einbrechern Schmuck im Wert von mehrere Tausend Euro in die Hände. Im weiteren Verlauf dürften sie sich auch Zutritt in eine zweite Wohnung verschafft haben. Auch die Räume dieser Wohnung durchwühlten die Täter. Gestohlen wurde vermutlich nichts. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0 oder E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

