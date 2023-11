Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Rollerfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde eine 59 Jahre alte Roller-Fahrerin am Mittwoch (08.11.2023) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie gegen 08:20 Uhr in Gerlingen in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Die 59-Jährige fuhr die Weilimdorfer Straße in Richtung Gerlinger Straße entlang. Eine gleichaltrige BMW-Lenkerin fuhr im Friedhofweg und wollte diesen nach links in die Weilimdorfer Straße verlassen. Beim Abbiegen übersah sie mutmaßlich die von links kommende Roller-Lenkerin und es kam zur Kollision. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 5.000 Euro geschätzt.

