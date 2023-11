POL-LB: Sersheim: Zwei Fahrzeuge geöffnet und Fahrzeugteile entwendet - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Am Dienstag (07.11.2023) ereignete sich zwischen 09.30 Uhr und 14.30 Uhr in der Mühlstraße in Leonberg auf Höhe eines Firmengebäudes eine Unfallflucht, bei der ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstand. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker stieß vermutlich beim Vorbeifahren gegen einen Audi, der am Straßenrand abgestellt war und machte sich anschließend aus dem Staub. Hinweise nimmt ...

