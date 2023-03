Polizei Bielefeld

POL-BI: Rucksäcke - ein beliebtes Ziel von Taschendieben

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - In der Innenstadt haben Unbekannte am Dienstag, 07.03.2023, Portemonnaies von zwei Bielefelderinnen erbeutet. Die eine benutzte die Stadtbahn und einen Fahrstuhl, die andere hielt sich in einem Modegeschäft auf.

Eine 66-jährige Bielefelderin fuhr mit einer Stadtbahn der Linie 2 in Richtung Altenhagen. Gegen 09:55 Uhr stieg sie an der unterirdischen Haltestelle "Beckhausstraße" aus und begab sich in eine Fahrstuhlkabine. Zeitgleich fuhr ein unbekannter jungen Mann mit ihr hinauf. Sie verdächtigt diesen, ihr Portemonnaie aus einem Seitenfach ihres Rucksacks gestohlen zu haben. Er war mit einer beigen Jacke bekleidet und ging in Richtung Innenstadt davon.

Gegen 15:40 Uhr hielt sich eine 48-jährige Bielefelderin in einem Modegeschäft an der Bahnhofstraße, zwischen der Karl-Eilers-Straße und der Arndtstraße, auf. Ihre Geldbörse bewahrte sie während ihres Aufenthalts in einem Fach ihres Rucksacks auf. Als die 48-Jährige an der Kasse Artikel bezahlen wollte, bemerkte sie das Fehlen ihrer Geldbörse.

Im Rahmen der Kampagne "Augen auf und Tasche zu! Langfinger sind immer unterwegs.", informiert die Polizei zum Thema Taschendiebstahl und Prävention:

https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

Hinweise zu den Taten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell