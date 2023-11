Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Nach Brandserie im Landkreis Ludwigsburg - 52-jährige Tatverdächtige in Haft

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt seit mehreren Monaten in einer Serie von Brandstiftungen, die seit Ende des Jahres 2022 an verschiedenen Tatorten im nördlichen Teil des Landkreises Ludwigsburg begangen wurden. In über 20 Fällen sollen jeweils Gartenhäuser, Weinberghütten und Brennholzstapel vorsätzlich in Brand gesetzt worden sein.

Ins Visier der Ermittlerinnen und Ermittler geriet eine 52-jährige Frau mit deutscher Staatsangehörigkeit aus dem Bereich Leinfelden-Echterdingen. Diese wurde bereits in jüngster Vergangenheit wegen ähnlichen begangenen Taten durch das Amtsgericht Nürtingen verurteilt.

Die 52-Jährige steht unter anderem im Verdacht, in der Nacht vom 03. auf den 04.11.2023 einen Brand im Gewann Holzweinberg in Pleidelsheim gelegt zu haben. Hier brannte ein Holzlagerschuppen ab, es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Ebenso besteht der Verdacht, dass die 52-Jährige für einen Brand am 17.04.2023 in Pleidelsheim verantwortlich ist. Eine Gartenhütte geriet damals in Vollbrand, es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5488480). Auch für zwei weitere Brände in Großbottwar und Marbach am Neckar ist die 52-Jährige tatverdächtig (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5502580 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5519530).

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte Haftbefehl gegen die Tatverdächtige. Am Mittwochmorgen (08.11.2023) nahmen Beamtinnen und Beamte der Kriminalpolizei die Frau in Stuttgart vorläufig fest. Im Anschluss wurde die 52-Jährige einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Brandstiftung, setzte diesen in Vollzug und wies die Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell