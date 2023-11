POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht in der Osterholzallee

Ludwigsburg (ots) - Zwischen Montag (06.11.2023) 18:00 Uhr und Dienstag (07.11.2023) 07:00 Uhr wurde in gleich drei Fällen in Pleidelsheim geparkte Fahrzeuge geöffnet und Wertgegenstände sowie Bargeld entwendet. In der Staufenstraße öffneten die unbekannten Täter einen geparkten VW und durchwühlten diesen. Nach derzeitigen Ermittlungsstand wurde in diesem Fall ...

