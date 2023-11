POL-LB: Pleidelsheim: Fahrzeuge geöffnet und Wertgegenstände entwendet

Ludwigsburg (ots) - Nach einer Unfallflucht am Dienstag (07.11.2023) zwischen 17.00 Uhr und 19.40 Uhr in der Ditzinger Straße in Hirschlanden sucht die Polizei noch Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte einen am Straßenrand abgestellten Honda und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0 oder E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de, nimmt ...

