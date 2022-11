Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall verursacht und nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis

Grünstadt (ots)

Am 22.11.2022, 14:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Sausenheimer Straße. Ein 42-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Sausenheimer Straße in Richtung Innenstadt. Bei einem Rangiervorgang touchierte er ein anderes Fahrzeug. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 42-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Fahrer des PKW wird nicht nur wegen des verursachen eines Verkehrsunfalls verwarnt, er bekommt auch eine Anzeige wegen des Führens eines PKW ohne die erforderliche Fahrerlaubnis. Auch der Halter des PKW wird beanzeigt weil er es zugelassen hat, dass eine Person seinen PKW ohne die erforderliche Fahrerlaubnis geführt hat.

