Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Einbruch in der Mendelssohnstraße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch (08.11.2023) zwischen 08:50 Uhr und 18:35 Uhr gewaltsam Zutritt einem Wohnhaus in der Mendelssohnstraße in Möglingen. Im Gebäudeinneren durchwühlten die Unbekannten Zimmer und Möbel. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt, ebenso wenig wie die Höhe des entstandenen Sachschadens. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

