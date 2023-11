Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Polizei stoppt Mercedes-Lenker nach Verfolgungsfahrt

Ludwigsburg (ots)

Ein 19 Jahre alter Mercedes-Fahrer wird sich wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten müssen, nachdem er sich am Mittwoch (08.11.2023) gegen 23.15 Uhr im Bereich einer Tankstelle in der Bruckenbachstraße in Eltingen eine Verfolgungsfahrt mit einer Streifenwagenbesatzung geliefert haben soll. Zunächst alarmierte ein Zeuge die Polizei, der beobachtet hatte, dass sich wohl mehrere Personen mit Fahrzeugen in der Nähe der Tankstelle aufhalten und dort mit den PKW Drifts durchführen würden. Einsatzkräfte des Polizeireviers Leonberg konnte letztlich selbst einen Mercedes feststellen, dessen Fahrer ein entsprechendes Fahrmanöver durchführte. Beim Erkennen des Streifenwagens gab dieser Gas und ergriff die Flucht über die Bruckenbachstraße in die Mollenbachstraße und weiter in die Hertichstraße. Der folgende Streifenwagen musste teilweise auf bis zu 90 km/h beschleunigt werden, um die Verfolgung aufrecht zu erhalten. Letztlich konnte der Mercedes, den der 19-Jährige lenkte, wieder auf dem Tankstellengelände festgestellt werden. Hierauf wurde er einer Kontrolle unterzogen. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

