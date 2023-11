Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: 15-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten 15-jährigen Radfahrer kam es am Mittwoch (08.11.2023) gegen 17:15 Uhr in der Hirschbergstraße im Ludwigsburger Stadtteil Eglosheim. Ein 15-jähriger Mountainbike-Lenker befuhr den Gehweg der Hirschbergstraße in Richtung Katharinenstraße. Auf der Lenkerstange seines Zweirads beförderte der Jugendliche einen weiteren 15-jährigen Mitfahrer. Nachdem sie vom Gehweg auf die Fahrbahn wechselten übersahen sie mutmaßlich einen ordnungsmäßig auf der Fahrbahn entgegenkommenden 56-jährigen Pedelec-Lenker. Durch die Kollision stürzten die Beteiligten zu Boden. Hierbei erlitt der 15-Jährige Mountainbike-Lenker schwere Verletzungen, der 56-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Zweirädern entstand ein Sachschaden von rund 700 Euro.

