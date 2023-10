Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Mehrere Fahrzeugaufbrüche

Sachbeschädigungen im Bereich Dudweiler

Saarbrücken-Dudweiler (ots)

Im Laufe der vergangenen Nacht kam es in Dudweiler, im Bereich der Fischbachstraße / Sudstraße zu mehreren Straftaten. Unter anderem wurde versucht in der Fischbachstraße ein Wohnmobil aufzubrechen, wobei ein Fenster und das Türschloss beschädigt wurden, das Wohnmobil letztlich aber nicht geöffnet werden konnte. Bei einem weiteren Pkw in der Fischbachstraße wurde die rechte Seitenscheibe eingeschlagen. Ob etwas entwendet wurde ist bislang nicht bekannt. In der Sudstraße kam es zu einem weiteren Vorfall, wo bei einem Pkw zwei Seiten- und die Windschutzscheibe eingeschlagen wurden. Hierbei ist von einem Zeugen eine dunkel gekleidete Person gesehen worden, die mit einem Fahrrad geflüchtet ist. Alle drei Tatorte liegen räumlich eng beieinander.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Sulzbach, Tel.: 06897 / 933-0.

