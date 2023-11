Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (09.11.2023) gegen 15:50 Uhr an der Kreuzung Benzstraße und Seestraße in Herrenberg ereignete. Eine 81 Jahre alte Peugeot-Fahrerin war in der Seestraße stadteinwärts unterwegs, während eine 55-jährige Mazda-Lenkerin die Benzstraße aus Richtung Stuttgarter Straße kommend befuhr. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Pkws aus noch ungeklärter Ursache miteinander und es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 9.000 Euro. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge blieben die beiden Fahrerinnen unverletzt. Die 81-Jährige wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, insbesondere zu den Ampelphasen im benannten Kreuzungsbereich, machen können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

