Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Attendorn (ots)

Ein Auffahrunfall hat sich am Sonntag (17. September) gegen 18:10 Uhr an der Einmündung "Am Zollstock / Kölner Straße" ereignet. Dabei befuhr ein 70-Jähriger mit seinem Pkw die "Kölner Straße" in Richtung Polizeiwache. In Höhe der Einmündung zur Straße "Am Zollstock" wollte er nach links abbiegen Um den Gegenverkehr durchzulassen, musste er verkehrsbedingt bremsen. Eine hinter ihm befindliche Pkw-Fahrerin fuhr dem Wagen des 70-Jährigen auf. Beide Autofahrer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

