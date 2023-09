Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: E-Bikes aus Garage entwendet

Wenden (ots)

Unbekannte Täter haben aus einem Carport in der Regina-Quast-Straße in Hünsborn ein hochwertiges E-Bike gestohlen. Der Besitzer hatte über Nacht, von Donnerstag (14. September, 22 Uhr) auf Freitag (15. September, 6 Uhr), sein Pedelec in dem am Haus befindlichen Carport abgestellt. Am frühen Morgen stellte er den Diebstahl fest. Bei dem gestohlenen Rad handelte es sich um ein schwarz-rotes Bike der Marke Giant, Modell E-Dirt. Diese hatte einen Wert von mehr als 2000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell