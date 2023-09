POL-OE: Fahrradfahrer am Kopf verletzt

Drolshagen (ots) - Ein Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer hat sich am Sonntag (17. September) gegen 08:35 Uhr auf der K 37 in Gelslingen ereignet. Dabei befuhr der 56-jährige Motorradfahrer den "Otzemicker Weg" in Fahrtrichtung "Husten". Im Ausgang einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Rückfragen bitte an: ...

