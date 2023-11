Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ditzingen: Nach zwei Raubüberfällen auf Einkaufsmärkte - 17- und 19-Jähriger in Haft

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagabend (07.11.2023) kam es gegen 20:45 Uhr zu einem weiteren Raubüberfall auf einen Einkaufsmarkt in der Marktstraße in Ditzingen. Bereits am Vorabend überfielen mutmaßlich dieselben Täter einen Einkaufsmarkt im Ditzinger Stadtteil Heimerdingen (wir berichteten unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5642894).

Wie schon am Vorabend sollen erneut zwei zunächst unbekannte Täter eine Discounter-Filiale in der Marktstraße betreten haben. Auch in diesem Fall führten die beiden maskierten Täter mutmaßlich Schusswaffen mit sich und sollen im Kassenbereich das Personal sowie weitere Kunden des Marktes bedroht haben. Sie sollen dann die Kundschaft aufgefordert haben, sich auf den Boden zu legen. Vermutlich nahmen sie danach mehrere Tausend Euro Bargeld aus der Kasse. Anschließend seien die Täter geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch mehrere Streifenwagenbesatzungen sowie einen Polizeihubschrauber brachte zunächst keinen Erfolg.

Im Rahmen der bereits durchgeführten Ermittlungsmaßnahmen sowie durch neu hinzugekommene Erkenntnisse der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ergab sich ein dringender Tatverdacht gegen einen 17-jährigen Jugendlichen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte einen Haftbefehl gegen den 17-jährigen Tatverdächtigen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Noch in der Nacht zum Mittwoch (08.11.2023) konnten Einsatzkräfte der Polizei diesen vorläufig festnehmen. Er wurde einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Raubes in besonders schwerem Fall, setzte diesen in Vollzug und wies den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Am Mittwochabend stellte sich ein 19-jähriger mutmaßlicher Komplize der beiden Taten der Polizei. Er wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 19-Jährige, der die deutsche und die jordanische Staatsangehörigkeit besitzt, am Donnerstag (09.11.2023) ebenfalls einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl gegen ihn, setzte diesen in Vollzug und wies den jungen Mann in eine Justizvollzugsanstalt ein. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

