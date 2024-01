POL-HB: Nr.: 0045--Mann vermisst

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Tiefer Zeit: 27.01.24, 06.30 Uhr

Seit Samstagmorgen wird ein 37 Jahre alter Mann in Bremen-Mitte von seinen Angehörigen vermisst.

Der 37-Jährige hatte in der Nacht zu Samstag eine Feier auf einem Veranstaltungsschiff an der Weser in der Altstadt besucht. Gegen 6.30 Uhr begab sich der Mann nach Zeugenaussagen nach draußen, um zu rauchen. Der Vermisste wurde zu dieser Zeit zuletzt auf dem Oberdeck des Club-Bootes gesehen. Eine Verwandte alarmierte die Polizei, als der 37-Jährige wenig später nicht zum verabredeten Treffpunkt am Tiefer und auch bislang nicht zu Hause erschien.

Die Polizei geht nach derzeitigem Kenntnisstand von einem Unfallgeschehen aus, wobei der 37-Jährige vermutlich zwischen Anleger und Schiff in die Weser stürzte. Alle Suchmaßnahmen verliefen bislang erfolglos. Dabei kamen auch Taucher der Feuerwehr im Bereich des Anlegers zum Einsatz.

Mögliche Zeugen oder weitere Hinweisgeber melden sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-3888 oder an jeder anderen Polizeidienststelle.

