Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Einbruch in Gartenlaube

Augsburg (ots)

Lechhausen - Im Zeitraum von Mittwoch (17.01.2024) bis Samstag (27.01.2024) ereignete sich ein Einbruch in eine Gartenlaube. Ein bislang unbekannter Täter drang gewaltsam in eine Gartenlaube in der Rubensstraße ein und entwendete Gegenstände im oberen zweistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt jetzt wegen eines Diebstahldeliktes und bittet unter 0821/323-2310 um Hinweise.

