POL Schwaben Nord: Betrunkener Autofahrer

Augsburg (ots) - Kriegshaber - Am Freitag (26.01.2024), zwischen 05.30 Uhr und 14.00 Uhr, ereignete sich in der Stenglinstraße eine Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen auf einem Krankenhausparkplatz geparkten Kia. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2610 zu melden.

