POL Schwaben Nord: Unfallflucht

Augsburg (ots) - Kriegshaber - Am Freitag (26.01.2024), gegen 20.15 Uhr, wurde von einem bislang unbekannten Täter an einem in der Familie-Einstein-Straße abgestellten Mercedes der Außenspiegel beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von circa 200 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter 0821/323-2610 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

