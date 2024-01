Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (27.01.2024), gegen 00.30 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte einen E-Scooter-Fahrer. Der Mann war alkoholisiert. Als die Einsatzkräfte den Mann in der Rosenaustraße kontrollierten, stellten sie Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest an einem gerichtsverwertbaren Alkoholmessgerät ergab einen Wert von fast 0,8 Promille. Den Mann erwartet nun eine Bußgeldanzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell