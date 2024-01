POL Schwaben Nord: Verhütete Alkoholfahrt

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Donnerstag (25.01.2024), gegen 12.45 Uhr, ereignete sich in der Frauentorstraße eine Körperverletzung. Ein 18-jähriger Mann geriet mit einem bislang unbekannten Mann an der Haltestelle "Kolping" in eine verbale Auseinandersetzung. Nach einem kurzen Wortwechsel schlug der unbekannte Mann auf den 18-Jährigen ein und flüchtete. Hierbei wurde der 18-Jährige leicht verletzt. Die Polizei ...

