Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnerstag (25.01.2024), gegen 12.45 Uhr, ereignete sich in der Frauentorstraße eine Körperverletzung. Ein 18-jähriger Mann geriet mit einem bislang unbekannten Mann an der Haltestelle "Kolping" in eine verbale Auseinandersetzung. Nach einem kurzen Wortwechsel schlug der unbekannte Mann auf den 18-Jährigen ein und flüchtete. Hierbei wurde der 18-Jährige leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den Unbekannten und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter 0821/323-2110 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell