POL Schwaben Nord: Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Donnerstag (25.01.2024) ereignete sich in der Flurstraße ein Brand. Gegen 22.30 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus gerufen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 5.000 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von angebrannten Speisen als Brandursache ausgegangen Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben ...

