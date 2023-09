POL-PDLD: Germersheim - Parkbank angezündet

Germersheim (ots) - Am Dienstagmorgen, den 12.09., wurde das Durchfahrtsverbot am Hirschgraben in Lingenfeld überwacht. Innerhalb von 10 Minuten wurden fünf Fahrzeugführer gebührenpflichtig verwarnt. Rückfragen bitte an: POLIZEIINSPEKTION GERMERSHEIM Telefon 07274 958-1602 pigermersheim@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung ...

