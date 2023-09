POL-PDLD: Lingenfeld - Kontrolle Durchfahrtsverbot

Schweigen-Rechtenbach (ots) - Bislang unbekannte Täter haben zwischen dem 07.09. und 12.09.2023, am Sonnenberg in Schweigen-Rechtenbach, in der Gemarkung Bergel, mehrere Hundert Rebstöcke von Hand abgeerntet und entwendet. Der Diebstahlschaden wird auf 1000.- Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich unter 06343-9334-0 oder per E-Mail unter ...

mehr