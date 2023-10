PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: BMW-Teile von Autoknackern gestohlen +++ Audi in Parkhaus beschädigt

Hofheim (ots)

1. Fahrzeugteile in Tiefgarage ausgebaut und gestohlen, Hattersheim am Main, An der Ölmühle, Dienstag, 03.10.2023, 20:30 Uhr bis Mittwoch, 04.10.2023, 05:15 Uhr

(jn)In der Nacht zum Mittwoch entstand in einer Hattersheimer Tiefgarage ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro an einem BMW. Der Besitzer des schwarzen X6 hatte sein Fahrzeug am Dienstagabend um 20:30 Uhr in der Garage in der Straße "An der Ölmühle" abgestellt. Am nächsten Morgen wurde dann festgestellt, dass der BMW geöffnet und mehrere festverbaute Teile wie das Navigationssystem, der Airbag und die Mittelkonsole teils gewaltsam aus dem Fahrzeug entfernt und gestohlen worden waren. Dabei hatten es die Kriminellen auch auf die Seitenspiegel und die Frontscheinwerfer abgesehen. Derzeit ist von Beute- und Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro auszugehen.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0 entgegen.

2. Audi im Parkhaus erheblich beschädigt - Verursacher gesucht, Sulzbach (Taunus), Am Main-Taunus-Zentrum, Montag, 02.10.2023, 12:45 Uhr bis 15:45 Uhr

(jn)Ein weißer Audi ist am Montagnachmittag in einem Parkhaus am Main-Taunus-Zentrum in Sulzbach bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalles, der sich laut Angaben der Geschädigten zwischen 12:45 Uhr und 15:45 Uhr im Parkhaus am Galeria Kaufhof ereignet haben soll. Der Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro an der Fahrzeugfront lässt darauf schließen, dass das unbekannte Fahrzeug den Audi beim Vorbeifahren beschädigte. Der oder die unfallverursachende Person setzte die Fahrt unbeirrt fort, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen.

Hinweise bitte an den Regionalen Verkehrsdienst unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell