FW-EN: Gemeldeter Brand in einem Mehrfamilienhaus

Gemeldeter Brand in einem Mehrfamilienhaus

Hattingen

Um kurz vor Mitternacht wurde am gestrigen Donnerstagabend (24.11.) ein Brand in einem Mehrfamilienhaus "In der Delle" in Hattingen gemeldet.

Aufgrund des Alarmstichwortes rückten die hauptamtlichen Kräfte, der Löschzug Mitte sowie die Schutzzielergänzungseinheiten aus Nord, Oberbredenscheid und Niederwenigern zur Einsatzstelle aus.

In der Dachgeschosswohnung hatte sich Öl in einem Topf entzündet. Der Bewohner hat richtig reagiert und den Brand mit einem Deckel erstickt, den Topf vom Herd entfernt und die Wohnung gelüftet. Eine Brandbekämpfung mit Wasser wäre absolut falsch gewesen und hätte zu einer Fettexplosion mit verheerendem Ausmaß führen können.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr gingen in die Wohnung vor und kontrollierten die Örtlichkeit mit einer Wärmebildkamera. Anschließend kam ein Hochleistungslüfter zur Entrauchung und Belüftung zum Einsatz.

Der Bewohner wurde während dieser Maßnahmen durch Rettungsdienst und Notarzt untersuch, konnte aber an der Einsatzstelle verbleiben.

Nach 40 Minuten konnten alle alarmierten Kräfte wieder einrücken.

