POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Streit endet in körperlicher Auseinandersetzung

Am Mittwochabend erlitten mehrere Männer bei einer Auseinandersetzung in Böhmenkirch Verletzungen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, kam es am Mittwoch gegen 21.30 Uhr zu Streitigkeiten in der Friedhofstraße. In einem Gebäude gerieten wohl mehrere Bewohner im Alter zwischen 20 und 43 Jahren in Streit. Der eskalierte und die Männer gingen aufeinander los. Dabei kam auch wohl ein Messer zum Einsatz. Denn zwei der Männer trugen bei einem tätlichen Angriff Schnittverletzungen an Körper und den Händen davon. Ein Notarzt behandelte zwei 33 und 38 Jahre alten Männer vor Ort und der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Wenig später wurde ein 41-Jähriger von einem Zeugen in eine Klinik gebracht. Den hatte er wohl blutverschmiert auf der Straße aufgelesen. Wie sich bei den Ermittlungen herausstellte, handelte sich ebenfalls um einen Bewohner von der Friedhofstraße. Auch der Mann hatte Verletzungen am Körper und eine Schnittverletzung. Nun ermittelt die Polizei Geislingen wegen gefährlicher Körperverletzung. Warum die Kontrahenten in Streit geraten sind und wie die Auseinandersetzung ablief, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die aus Rumänien stammenden Beteiligten sind nicht der deutschen Sprache mächtig, was die Ermittlungen der Polizei erschwert und Dolmetscher erforderlich machen.

