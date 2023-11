Ulm (ots) - Kurz vor 6 Uhr war ein 40-Jähriger mit seinem VW Passat in der Christianstraße in Richtung Rathaus unterwegs. An der Kreuzung Bahnhofstraße achtete er nicht auf einen 55-Jährigen mit seinem VW Tiguan. Der kam von rechts und war in Richtung Sankt Pöltener Straße unterwegs. Zur Unfallzeit zeigte die ...

