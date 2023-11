Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Radfahrer übersehen und aufgeladen

Nach einem Unfall am Donnerstag in Blaustein kam ein Radfahrer ins Krankenhaus.

Gegen 6.50 Uhr fuhr der 55-Jährige Radler auf dem Radweg parallel zur Ulmer Straße. Er war in Richtung Blaustein unterwegs. In der Molitorstraße fuhr ein 59-Jähriger. Der musste mit seinem Mercedes an der Einmündung zur Ulmer Straße anhalten. Denn dort herrschte wohl dichter Fahrzeugverkehr. Da der Autofahrer auf den Verkehr auf der Ulmer Straße achtete, übersah er beim Anfahren den auf dem Radweg fahrenden und bevorrechtigten Radfahrer. Beim Zusammenstoß wurde der Radler auf die Motorhaube geworfen und stürzte danach auf die Straße. Dabei erlitt der 55-Jährige Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Er trug einen Helm. Den Schaden an dem Fahrrad schätzt die Polizei auf etwa 100 Euro, den am Mercedes auf rund 4.000 Euro. Auf dem Mercedesfahrer kommt nun eine Anzeige zu.

