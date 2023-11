Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Betrunkener Oldtimerfahrer verursacht Unfall

Am Donnerstag kam ein 59-Jähriger in Göppingen von einem Fußweg ab und verursachte Schaden.

Kurz nach 12 Uhr war der Fahrer des Alfa Romeo in der Jebenhäuser Straße unterwegs. Am Ende der Straße fuhr er anstatt nach auf der Fahrbahn verbotswidrig auf dem dortigen Fußweg weiter in Richtung Eichertstraße. An einer Biegung kam der Fahrer von dem Fußweg ab und landete zwischen Bäumen und Sträuchern. Ein zufällig vorbeigehender Zeuge sah den Unfall und schaute nach dem Verunfallten. Die Mann verständigte die Polizei. Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der 59-Jährige deutlich betrunken war. Deshalb musste er mit in eine Klinik. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Seinen Führerschein musste der Fahrer des Oldtimers abgeben. Die Polizei Göppingen schätzt den Schaden an dem Auto auf rund 5.000 Euro. Es war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschlepper geborgen werden. Auch an der Flur entstand Schaden. Den schätzt die Polizei auf ca. 1.500 Euro.

Hinweis der Polizei:

Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zur falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und Alkohol enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

