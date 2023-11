Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Boll - Einbrüche in Firmen

Von Mittwoch auf Donnerstag drangen Unbekannte in zwei Firmen in Bad Boll ein.

Zwischen 18.15 Uhr und 7.45 Uhr gelangte ein Unbekannter in eine Firma in der Hauptstraße ein. Der Einbrecher kletterte über eine Dachrinne in den ersten Stock des Geschäftsgebäudes. Dort hebelten sie ein Fenster auf. So gelangten die Unbekannten ins Innere. In den Büroräumen brachen sie mehrere Schubladen auf. Auf der Suche nach Brauchbaren fanden sie wohl Bargeld. Das machten sie zu ihrer Beute. Im Erdgeschoß öffneten die Einbrecher weitere Schubladen und fanden wohl eine kleine Getränkekasse. Über ein Fenster im Erdgeschoß verließen die Täter das Geschäft. Zurück blieb ein Schaden von mehreren hundert Euro. Ein weiterer Einbruch ereignete sich in einem Betrieb in der Dobelstraße. Das Geschäft befindet sich nur wenige hundert Meter vom anderen Tatort entfernt. Dort brachen die Unbekannten zwischen 21.30 Uhr und 7.45 Uhr eine Tür am Hintereingang auf. Aus einer Kasse entnahmen die Diebe Geld. Auch suchten die Einbrecher in weiteren Räumen nach Wertgegenständen. Fündig wurden sie nicht. In beiden Fällen sicherte die Polizei Spuren. Die Polizei Bad Boll hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler prüfen auch, in wie weit die Taten im Zusammenhang stehen.

Firmen, Geschäfte und Vereinsheime sind immer wieder das Ziel von Einbrechern. Deshalb empfiehlt die Polizei dort kein Geld aufzubewahren. Weitere Tipps zum Einbruchschutz geben die polizeilichen Beratungsstellen. Diese kommen auf Wunsch auch bei Ihnen vor Ort. Termine können bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0731/188-1444 vereinbart werden.

