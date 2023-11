Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Ladendieb flüchtet

Am Donnerstag konnte ein aufmerksamer Zeuge einen Ladendieb in Ulm festnehmen.

Ulm (ots)

Gegen 9.45 Uhr befand sich der 39-Jährige in einem Geschäft in der Hirschstraße. Eine Angestellte bemerkte, dass der Mann Waren einsteckte und das Geschäft verlassen wollte. Die Frau sprach den Dieb an. Der rannte plötzlich los und verließ das Geschäft. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Situation erkannt und verfolgte den Ladendieb. Dem Zeugen gelang es den Dieb zu stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Die Polizei brachte den Ladendieb auf ein Polizeirevier. Das durfte der 39-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen. Er sieht nun einer Anzeige wegen Ladendiebstahls entgegen.

++++++++ 2255790 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell