Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Bereits am Sonntag, 09.07.2023, gegen 01.20 Uhr kam es in einer Kellerbar in der Niemensstraße in Freiburg zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der drei Männer auf einen am Boden liegenden jungen Mann eingetreten haben sollen und ihn hierbei verletzt haben.

Nachdem die Männer unmittelbar nach der Tathandlung in Richtung Platz der alten Synagoge flüchteten, hatte der Verletzte ebenfalls die Bar verlassen und ist unmittelbar vor der Lokalität zusammengebrochen. Dort wurde er von Ersthelfern versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in eine Freiburger Klinik verlegt.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-2880) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Tathergang machen können.

