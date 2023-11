Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag stießen in Heidenheim zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Kurz vor 6 Uhr war ein 40-Jähriger mit seinem VW Passat in der Christianstraße in Richtung Rathaus unterwegs. An der Kreuzung Bahnhofstraße achtete er nicht auf einen 55-Jährigen mit seinem VW Tiguan. Der kam von rechts und war in Richtung Sankt Pöltener Straße unterwegs. Zur Unfallzeit zeigte die Ampel gelbes Blinklicht. Deshalb regeln Verkehrszeichen die Vorfahrt. Das hatte der Fahrer des Passat wohl übersehen und stieß im Kreuzungsbereich mit dem VW Tiguan zusammen. Bei dem Aufprall wurde der 40-Jährige leicht verletzt. Ein Rettungsdienst war nicht erforderlich. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei Heidenheim nahm den Unfall auf. Den Schaden an den Autos schätzte die Polizei auf etwa 15.000 Euro.

