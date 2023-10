POL-BI: Absperrmaterial von Baustelle gestohlen

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Montag, 16.10.2023, Elektrogeräte aus einer Waschküche in einem Mehrfamilienhaus an der Spindelstraße. Zwischen Sonntag, 22:00 Uhr, und Montag, 12:00 Uhr, verschafften sich Einbrecher vermutlich über die Haueingangstür Zugang zum Keller des Mehrfamilienhauses nahe der Kreuzung Große Howe. Sie nahmen drei Waschmaschinen der ...

