POL-BI: Drei Waschmaschinen und drei Trockner gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Montag, 16.10.2023, Elektrogeräte aus einer Waschküche in einem Mehrfamilienhaus an der Spindelstraße.

Zwischen Sonntag, 22:00 Uhr, und Montag, 12:00 Uhr, verschafften sich Einbrecher vermutlich über die Haueingangstür Zugang zum Keller des Mehrfamilienhauses nahe der Kreuzung Große Howe.

Sie nahmen drei Waschmaschinen der Marken Samsung und Miele sowie drei Wäschetrockner von Bauknecht, Samsung und Beko an sich und flüchteten unerkannt.

Es ist davon auszugehen, dass die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport der schweren Geräte nutzten.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

