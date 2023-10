POL-BI: Alkohol-Diebstahl mit Waffen aufgeflogen - Täter in Haft

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Einbruch am Samstag, 14.10.2023, an der Straße Am Sparrenberg. Nach den bisherigen Informationen kann die Tatzeit zwischen 17:00 Uhr und 22:50 Uhr eingegrenzt werden. In diesem Zeitraum verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt in das Geschäft, indem er eine Fensterscheibe im Eingangsbereich mit einem Stein einwarf. In dem Verkaufsraum ...

