POL-MG: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Mönchengladbach (ots) - Mehrere weibliche Jugendliche haben einer 12-Jährigen am Dienstag, 12. September, an der Stresemannstraße einen Rucksack mit persönlichen Dokumenten und Gegenständen geraubt. Das Mädchen erlitt dabei leichte Verletzungen. Am Mittwoch, 13. September, meldete die 12-Jährige gemeinsam mit einem Erziehungsberechtigten der Polizei den Vorfall. Nach eigenen Angaben hielt sie sich am Dienstag gegen ...

