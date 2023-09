POL-MG: Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus in Odenkirchen

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 13. September, einen grauen Hyundai (IONIQ5) an der Straße Großheide gestohlen. Nach eigenen Angaben hatte der Fahrer das Auto Dienstagabend in einer Einfahrt an der Straße geparkt. Als er am nächsten Tag gegen 7 Uhr nachschaute, stand das Fahrzeug nicht mehr dort. Zwischen Dienstag und Mittwoch haben Diebe außerdem einen orangen Ford ...

