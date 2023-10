Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Spielwarengeschäft

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Einbruch am Samstag, 14.10.2023, an der Straße Am Sparrenberg.

Nach den bisherigen Informationen kann die Tatzeit zwischen 17:00 Uhr und 22:50 Uhr eingegrenzt werden. In diesem Zeitraum verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt in das Geschäft, indem er eine Fensterscheibe im Eingangsbereich mit einem Stein einwarf. In dem Verkaufsraum entdeckte der Einbrecher Geld. Mit der Beute könnte er sich durch einen Hinterausgang des Geschäfts und einen angrenzenden Hausflur und Eingang entfernt haben.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell