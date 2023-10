Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Mehrere Personen durch Böller auf St. Wendeler Kirmes verletzt - Polizei sucht Zeugen

66606 St. Wendel, Missionshausstraße (Kirmesplatz) (ots)

Am Freitag, den 27.10.2023 kam es gegen 21:20 Uhr auf der St. Wendeler Kirmes zu einem Ereignis, bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein bislang unbekannter ca. 20-jähriger Mann soll demnach einen sog. "Chinaböller" in eine Personengruppe geworfen haben, der dort explodierte. Ein Mann erlitt Schmerzen am Knie und zwei weitere Personen jeweils ein Knalltrauma. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter der 06851/898-0 oder per E-Mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de

