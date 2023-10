Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Stoßstange eines Audi S3 gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Hofeld-Mausbach, Parkplatz am "Schmugglerpfad" (ots)

Am Samstag, den 28.10.2023 wurde in Hofeld-Mauschbach die vordere Stoßstange samt Kennzeichenschild an einem schwarzen Audi S3 gestohlen. Das Fahrzeug stand auf dem Wanderparkplatz am sog. "Schmugglerpfad" abgestellt. Die Tatzeit liegt zwischen 12:00 Uhr und 16:15 Uhr. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter der 06851/898-0 oder per E-Mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell