Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstähle von Friedhofsstatuen auf den Friedhöfen in Urexweiler und Tholey

Marpingen und Tholey (ots)

Bei der Polizei St. Wendel wurden in den letzten Tagen mehrere Diebstähle von Friedhofsstatuen auf Friedhöfen beanzeigt. So wurde auf dem Friedhof in Urexweiler in der Friedhofstraße im Zeitraum zwischen Donnerstag, 19.10.23 und Samstag, 21.10.23 eine bronzefarbene Statue gestohlen. Außerdem wurde festgestellt, dass noch eine weitere bronzefarbene Statue von einem anderen Grab entwendet wurde. Dieser Diebstahl wurde am Samstag, 12.10.232 festgestellt. Allerdings kann hier der Tatzeitraum nicht näher eingegrenzt werden. In beiden Fällen wurden die Statuen gewaltsam aus den Grabsteinen herausgebrochen.

Auf dem Friedhof in Tholey wurde zudem eine Marienstatue aus Messing von einem Grabstein herausgebrochen und gestohlen. Hier liegt der Tatzeitraum zwischen dem 06.1023 und 09.10.23.

Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu den Diebstählen machen können beziehungsweise auffällige Beobachtungen im Bereich der o.g. Friedhöfe gemacht haben.

